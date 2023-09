Ternana, il sindaco Bandecchi in panchina al fianco di Lucarelli contro la Reggiana

In occasione della sfida di Serie B tra Ternana e Reggiana, in programma allo stadio Liberati sabato 30 settembre, in panchina sarà presente anche Stefano Bandecchi. Il sindaco di Terni, nonché ex presidente della Ternana Calcio, siederà dunque al fianco del tecnico dei rossoverdi, Cristiano Lucarelli. Il consenso è arrivato dal presidente Guida, il quale permetterà a Bandecchi di tornare in campo con l’allenatore, come fatto nei tre anni alla guida del club.

“Visto che non sono morto d’infarto negli ultimi anni, correrò questo rischio anche sabato. Quando sono in campo, purtroppo per me è una vera e propria battaglia e, pur non essendo più il presidente della Ternana, resto un tifoso accanito. La Ternana rappresenta l’esercito di Terni sul campo verde quindi è fondamentale che il sindaco si assuma parte della responsabilità – ha dichiarato Bandecchi – La Reggiana è una squadra organizzata e molto temibile: sarà un piacere essere nuovamente vicino a Lucarelli“.