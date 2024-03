Maratona Roma 2024, risultati e classifica finale: Asbel Rutto trionfa al maschile, Ivyne Lagat al femminile

Il cielo di Roma ha di nuovo assistito al passaggio della storia, la 29^ edizione di Acea Run Rome The Marathon, gara da record per il numero di partecipanti, per il numero di stranieri e benedetta dal primato del percorso. E’ stato il keniano Asbel Rutto a condurre una gara in completo assolo e tagliare il traguardo in 2h06’24” firmando un nuovo primato del percorso e migliorando il proprio record personale di circa 3′. Al femminile è stata la keniana Ivyne Lagat a concludere in 2h24’35” sgretolando il proprio primato personale di 2h41’54”. Podio maschile completato dai keniani Brian Kipsang in 2h07’56” e Sila Kiptoo in 2h08’09”. Sul podio femminile anche la keniana Lydia Simiyu in 2h25’10” e l’etiope Emebet Niguse in 2h26’41”.