Indian Wells 2024: programma e orari finali oggi domenica 17 marzo

Giornata decisiva ad Indian Wells. Nel deserto californiano è il momento più atteso: si assegnano i titoli sia per quel che concerne il Masters 1000 maschile che per quel che concerne il Wta 1000 femminile. Si comincia alle ore 19 italiane (11 locali) con la finalissima femminile che vedrà in campo la numero uno Iga Swiatek opposta alla greca Maria Sakkari. Non prima delle ore 22 italiane (14 locali) il momento più atteso: Daniil Medvedev vs Carlo Alcaraz, in quello che è il remake del match dello scorso anno. Chi la spunterà? Non ci resta che aspettare ancora qualche ora e lo scopriremo.

PROGRAMMA DOMENICA 17 MARZO

Ore 19:00 – Swiatek-Sakkari

Ore 22:00 – Medvedev-Alcaraz