Maratona Boston 2023 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Tutto pronto per la Maratona di Boston 2023, corsa di running in programma lunedì 17 aprile. Cresce l’attesa per la 127esima edizione della celebre corsa di 42,195 chilometri nella città del Massachusetts, che vedrà al via oltre 30.000 corridori provenienti da 100 Paesi. Tra gli uomini il grande favorito della vigilia è la leggenda vivente Eliud Kipchoge, primatista del mondo sulla distanza. Il keniano, che ha già vinto almeno una volta quattro delle sei World Majors, va a caccia del successo anche a Boston per avvicinarsi al grand slam di tutte le maggiori maratone.

Livello altissimo anche in campo femminile, con ben 16 atlete con un personal best sotto le due ore e 21 minuti. Grande attesa dunque per l’evento che si preannuncia spettacolare: chi taglierà per primo il traguardo? L’appuntamento con la partenza della gara maschile è per le ore 15.37 italiane di lunedì 17 aprile, il Patriot’s Day, mentre le donne partiranno alle ore 15.47. Di seguito le informazioni per seguire la Maratona di Boston.

La Maratona di Boston 2023 sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma a pagamento Discovery + ma anche in diretta tv su Eurosport 2, canale visibile anche in streaming per gli abbonati Sky e Dazn.