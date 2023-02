Manchester United, Times: già cinque offerte superiori ai 5 miliardi di sterline per il club

Continuano le manifestazioni d’interesse nei confronti del Manchester United, messo in vendita dalla famiglia Glazer, attualmente proprietaria del club. Secondo quanto riporta il Times, nonostante ad oggi solo il proprietario di Ineos, Sir James Ratcliffe, abbia pubblicamente manifestato la sua volontà, ci sarebbero già cinque acquirenti con offerte superiori ai 5 miliardi di sterline. Secondo il quotidiano londinese Raine, la banca di New York che sta gestendo la potenziale vendita per i proprietari dell’Old Trafford, ritiene che il prezzo giusto per il Manchester United vada dai 6 agli 8 miliardi di sterline.