Bologna-Monza, Thiago Motta: “Vogliamo fare una grande prestazione. Qui mi sento alla grande”

Il tecnico del Bologna, Thiago Motta, a due giorni dalla sfida contro il Monza valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “Affrontiamo una squadra che sta molto bene. Palladino sta facendo un grandissimo lavoro e non è un caso se è l’unica squadra in serie A a non aver perso nel 2023. Il nostro obiettivo è quello di fare una grande prestazione per competere con loro. A Firenze ero emozionato per come abbiamo ottenuto la vittoria, i ragazzi hanno lottato dall’inizio alla fine. Io mi sento migliorato ma non voglio fermarmi qui. Il mio futuro? Mi vedo qui oggi e mi sento alla grande”.

L’allenatore italo-brasiliano è ancora alla prese con diversi infortuni, che hanno falcidiato soprattutto il reparto offensivo: “Abbiamo ancora un ultimo allenamento e sono convinto che chi giocherà farà il meglio della squadra. Barrow e Soriano sono due possibilità, ma ci sono anche altri. Arnautovic? Oggi ha fatto il primo allenamento con il gruppo. Domani potremo valutare meglio la sua condizione e vedremo se portarlo in panchina”.

Qualche problema anche per quanto riguarda la difesa: “Posch e Sosa sono pronti ma come loro anche altri. Vedremo chi sceglieremo per la sfida. Lykogiannis e Kyriakopoulos stanno molto bene entrambi, così come Medel. Nel suo lavoro individuale è andato sempre al massimo e oggi è uno in più su cui possiamo contare contro il Monza. Io lo vedo bene sia come centrale che in mediana: è un ragazzo con uno spirito che trascina tutti, a prescindere dal ruolo in campo”.

La squadra, dopo un inizio di stagione complicato, sembra aver ritrovato entusiasmo: “Si, c’è entusiasmo e dobbiamo essere bravi a metterlo sul campo. Dobbiamo dare sempre il nostro massimo anche per rispetto di tutte le persone che quotidianamente lavorano per noi. L’intensità non può e non deve mancare mai perché serve che in ogni partita chi va sul campo deve sempre farlo al 100%. Quelli che sono pronti hanno la fortuna di giocare una partita di calcio contro una buona squadra come il Monza”.