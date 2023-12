Manchester United: Ineos fa il suo ingresso, previsti 300 licenziamenti

Nelle ultime ore il Manchester United ha annunciato l’ingresso di un nuovo partner. Si tratta di Ineos, già coinvolto nel mondo dello sport dal team Mercedes in Formula 1. Secondo la stampa britannica, il colosso sarebbe pronto a versare una grande quantità di denaro nelle casse del club, ma in contemporanea giungono notizie preoccupanti. Il The Guardian parla di una riduzione del personale di circa 25-30%, che porterebbe a un taglio di 300 dipendenti per riuscire a sistemare i conto in rosso della società.