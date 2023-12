Milan, Jovic in dubbio per il match contro il Sassuolo: trauma contusivo alla caviglia per il serbo

Il Milan non smette mai di avere a che fare con gli infortuni. Il 31esimo infortunio in stagione porta il nome di Luka ed il cognome di Jovic che è rimasto vittima di un trauma contusivo alla caviglia che potrebbe impedirgli di essere presente in quel San Siro quando nella prossima giornata arrivrà il Sassuolo di Dionisi.

Per il centravanti ex Real Madrid un trauma contusivo lo potrebbe costringere a saltare il match contro i neroverdi. Jovic si va ad aggiungere ad una lista infinita di infortuni che dilaniano gli uomini e la squadra di Pioli che difatti è sin dall’inizio di stagione in totale emergenza.