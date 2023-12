Manchester United, Evra su Rashford: “Non ci si arrende così, necessario lavorare duro”

Patrice Evra, ex terzino del Manchester United, ha commentato le prestazioni di Marcus Rashford, ieri in campo per pochi minuti: “Sono rimasto abbastanza soddisfatto della prestazione in Champions League contro il Galatasaray. Tutti possono commettere errori. Ma contro il Newcastle è stato poco professionale: ho visto certi atteggiamenti… alcuni giocatori sembrava che non volessero essere in campo. Rashford è un’ala; quando giocavo, non chiedevo a Giggs di rientrare, non mollava mai nemmeno a 39 anni, in allenamento. Non si è mai arreso così. Non posso accettare queste cose. È necessario lavorare duro“.