Premier League 2023/2024: il Tottenham non sa più vincere, il Newcastle crolla in casa dell’Everton

Serata dalle grandi sorprese in Premier League. Si è conclusa la quindicesima giornata del massimo campionato inglese con i due posticipi del giovedì: uno straordinario Everton stende il Newcastle per 3-0 in una partita dominata dal primo all’ultimo minuto mentre cade ancora una volta il Tottenham che cede in casa con il West Ham e vede ridimensionate le proprie ambizioni.

Il Newcastle, prossimo avversario del Milan tra sei giorni, viene surclassato da un Everton che dopo aver ricevuto la penalizzazione di dieci punti in classifica sembra aver trovato delle energie nervose supplementari. Il Newcastle tiene anche con un po’ di fortuna sino al minuto settantanove. Da quel momento però l’Everton si scatena e con McNeil, Docoure e Beto mette a segno un tris da sogno che fa impazzire i tifosi di casa. L’Everton, con questo successo, sale a quota 10 punti uscendo dalla zona retrocessione nonostante i dieci punti di penalità. Il Newcastle invece esce fuori dalla zona Europa.

Le sorprese però non finiscono qui: il Tottenham passa in vantaggio con il West Ham dopo undici minuti grazie al colpo di testa vincente di Romero che, sugli sviluppi di calcio d’angolo, svetta e la metta all’angolino. Gli ospiti però nella ripresa riprendono la partita e capovolgono completamente il risultato: un rimpallo favorisce Jarrod Bowen che si ritrova a tu per tu con Vicario e lo trafigge. Al 74′ la follia di Udogie che è autore di un retropassaggio senza senso a Vicario, il portiere non può evitare la frittata: Ward-Prowse si inserisce e fa 1-2. Un solo punto nelle ultime cinque partite per il Tottenham che adesso è in crisi nera.