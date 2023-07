Il Manchester City vince l’amichevole di lusso a Tokyo: 2-1 contro il Bayern Monaco

Vince il Manchester City per 2-1 l’amichevole extra lusso contro il Bayern Monaco. Al National Olympic Stadium di Tokyo i Citizens di Guardiola battono i bavaresi guidati da Tuchel. Inglesi in vantaggio al 21′ con McAtee. Nel secondo tempo arriva il pareggio firmato Tel, ma negli ultimi minuti del match, Laporte riporta avanti gli inglesi per il definitivo 2-1.