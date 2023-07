Mondiali nuoto Fukuoka 2023: tutti i risultati di mercoledì 26 luglio

Tutti i risultati di mercoledì 26 luglio ai Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio: ecco azzurre e azzurri al via. Tredicesima giornata della rassegna iridata in cui proseguono il denso programma del nuoto tra le corsie, con tanti italiani impegnati, e lo spettacolo dei tuffi dalle grandi altezze. Continua anche il torneo di pallanuoto femminile, con il Setterosa di Carlo Silipo che proverà a conquistare finale e pass olimpico. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari italiani (sette ore in meno rispetto al Giappone) di tutte le gare di giornata con l’esito ed i piazzamenti degli italiani al via.

GLI ITALIANI IN GARA OGGI

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO

MONDIALI, COME VEDERLI IN TV: LA PROGRAMMAZIONE DETTAGLIATA

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

TUTTE LE CARTE OLIMPICHE IN PALIO A FUKUOKA

I RISULTATI DI TUTTE LE GIORNATE

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT

Mondiali Fukuoka 2023: risultati mercoledì 26 luglio

(in grassetto le gare che assegnano medaglie)

2.00 Pallanuoto femminile – Piazzamento 11°-12° posto

Nuova Zelanda-Sudafrica 25-6

3.30 Pallanuoto femminile – Piazzamento 9°-10° posto

Israele-Francia 7-11

3.30-6.30 Nuoto – Batterie:

50m dorso femminili

1. Regan Smith (USA) 27″31

2. Kylie Masse (CAN) 27″48

3. Katharine Berkoff (USA) 27″56

23. Costanza Cocconcelli (ITA) 28″51 eliminata

25. Margherita Panziera (ITA) 28″61 eliminata

100m stile libero maschili

1. Matthew Richards (GBR) 47″59

2. Jack Alexy (USA) 47″68

3. Kyle Chalmers (AUS) 47″71

9. Alessandro Miressi (ITA) 48″14 qualificato

20. Manuel Frigo (ITA) 48″45 eliminato



200m misti maschili

1. Scott Duncan (GBR) 1’29″31

2. Daiya Seto (JPN) 1’57″80

3. So Ogata (JPN) 1’57″88

13. Alberto Razzetti (ITA) 1’58″74 qualificato



200m farfalla femminili

1. Helena Rosendahl Bach (DEN) 2’07″57

2. Elizabeth Dekkers (AUS) 2’07″71

3. Summer McIntosh (CAN) 2’07″91

Staffetta 4x100m misti mista

1. USA 3’40″47

2. AUSTRALIA 3’40″87

3. OLANDA 3’41″45

11. ITALIA 3’46″08 eliminata

5.00-6.13 Tuffi grandi altezze Donne – Round 3 e 4



ORO 1. Rhiannan Iffland (AUS) 357.40

ARGENTO 2. Molly Carlson (CAN) 322.80

BRONZO 3. Jessica Macaulay (CAN) 320.95

9. Elisa Cosetti (ITA) 258.50

7.00 Pallanuoto femminile – Piazzamento 5°-8° posto

Usa-Canada

8.30 Pallanuoto femminile – Piazzamento 5°-8° posto

Grecia-Ungheria

10.00 Pallanuoto femminile – Semifinale Italia-Olanda

11.30 Pallanuoto femminile – Semifinale Australia-Spagna

13.00-15.15 Nuoto – Semifinali e finali:

Finale 800m stile libero maschili

Finale 200m stile libero femminili

Semifinali 100m stile libero maschili

Semifinali 50m dorso femminili

Finale 200m farfalla maschili

Finale 50m rana maschili

Semifinali 200m farfalla femminili

Semifinali 200m misti maschili

Finale staffetta 4x100m misti mista