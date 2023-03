Manchester City, problemi per Haaland: beccato ad usare il telefono mentre era alla guida

Problemi in Inghilterra per Erling Haaland. Il norvegese del Manchester City, il giorno dopo il 7-0 arrivato contro il Lipsia in cui ha segnato una manita, è stato fermato mentre usava il suo smartphone mentre era al volante della sua Rolls Royce. Per lui, neopatentanto, oltre una penalità sulla patente di 6 punti, arriverà una multa da 1000 sterline, cifra importante per molti, insignificante per Haaland.