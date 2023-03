Highlights e gol Argentina-Curacao 7-0: amichevole (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 57

Gli highlights e le azioni salienti dell’amichevole Argentina-Curacao 7-0. All’Estadio Unico Madre de Ciudades l’Albiceleste vince 7-0 in amichevole con la tripletta di Leo Messi, che sfonda quota 100 gol in nazionale. In rete anche Nico Gonzalez, Enzo Fernandez, Di Maria (rigore) e Montiel (su assist splendido di Dybala). Alla fine altra festa e tanti sorrisi per i protagonisti del Mondiale in Qatar.