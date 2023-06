Manchester City-Manchester United oggi in tv: data, orario e streaming finale FA Cup 2022/2023

Il Manchester City sfida il Manchester United nel derby in finale di FA Cup 2022/2023. Il fischio d’inizio è in programma alle 16:00 di sabato 3 giugno e la partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn, con telecronaca di Riccardo Mancini e il commento tecnico di Emanuele Giaccherini. Ad una settimana dalla finale di Champions League contro l’Inter e dopo aver vinto la Premier League, Pep Guardiola vuole regalarsi il secondo tassello per continuare a sperare nel Treble. Ten Hag invece può regalare ai Red Devils il secondo trofeo nel giro di pochi mesi dopo la vittoria a febbraio della Carabao Cup. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti, approfondimenti e le parole dei protagonisti.

