Torino-Inter oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023

Alle 18:30 di sabato 3 giugno Torino e Inter scenderanno in campo in occasione dell’ultima giornata di Serie A. All’Olimpico i granata vogliono chiudere bene tra le mura amiche, ma di fronte c’è un’Inter che cerca buone risposte e indicazioni in vista della finale di Champions League ad Istanbul contro il Manchester City di Guardiola. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.