Manchester City, Guardiola: “Haaland? Nemmeno Messi e Ronaldo avevano questi numeri alla sua età”

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola commenta gli ottavi di finale di Champions League, in programma per domani: “Siamo felici di essere qui, l’andata degli ottavi è sempre dura perchè magari puoi non avere il ritmo. Il Copenaghen non gioca una gara ufficiale dal 12 dicembre? Significa che hanno fame di competere, che sono freschi nelle gambe e nella testa. Hanno avuto tantissimi giorni per prepararla, speriamo di essere a un buon livello. Abbiamo bisogno di un buon risultato in modo da chiuderla a Manchester. Non dobbiamo mai mettere pressione su Erling del tipo ‘devi segnare per noi’. Nemmeno Messi o Cristiano Ronaldo avevano questi numeri alla sua età. Lui si è ambientato benissimo, ho un gruppo incredibile di calciatori che sa accogliere i nuovi e anche Erling lo ha potuto constatare. Tutti qui crediamo di potercela fare. Questa è l’eredità migliore che possiamo dare a questo club, il fatto che il Manchester City può puntare alla Champions”