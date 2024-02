Inter-Taremi, i tifosi del Porto indignati: “Mancano l’etica e il rispetto, non dovrebbe essere in panchina”

Mehdi Taremi è in panchina durante la sfida tra Rio Ave e Porto, dopo aver lasciato la squadra portoghese per partecipare alla Coppa d’Asia tra le file dell’Iran. Il giocatore domani si sottoporrà alle visite mediche necessarie per diventare un giocatore dell’Inter, squadra a cui sarà legato dal 1 luglio. Nei commenti dell’account Instagram del Porto, sono diversi i tifosi indignati: “Taremi out” dice qualcuno, “Taremi non dovrebbe nemmeno essere in panchina. Non vuoi rinnovare e fai accordi alle nostre spalle dopo che il tuo rendimento è calato? Ha perso tutto il rispetto che si era guadagnato” scrive qualcun altro. “Non fare entrare Taremi, per favore” si chiede al tecnico. Non manca un: “Non dovrebbe nemmeno essere in panchina, non mi piace quando manca l’etica e il rispetto per il club“.