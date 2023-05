Malagò: “Ok del Governo per partecipazione russi e bielorussi come atleti neutrali alle prossime competizioni”

“C’è stata una presa di posizione del Governo comunicata ufficialmente da Abodi, dopo aver sentito la premier Meloni e il ministro Tajani, e che credo verrà formalizzata con una nota: vengono sottoscritte tutte le prescrizioni che il Cio ha raccomandato per consentire agli atleti russi e bielorussi di partecipare in veste neutrale alle prossime competizioni sportive, anche su territorio italiano, vedi i mondiali di scherma a Milano”. Queste le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine della Giunta. “Le restrizioni e le obbligatorietà a cui sono stati sottoposti ha contrariato fortemente sia russi che bielorussi. Tanto che su 39 atleti iscritti a Milano per i Mondiali di scherma, ne potranno partecipare 11, peraltro non posizionati ai primissimi posti dei ranking internazionali. Tra gli esclusi c’è anche la figlia del presidente del Comitato Olimpico russo, Pozdnyakov. Non si capisce perché se il russo Medvedev può vincere agli Internazionali di Roma ed essere applaudito dal pubblico oltre che dai ministri presenti, questa cosa non possa valere pure per gli altri sport“, conclude Malagò.