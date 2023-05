Tiro a volo, Giancarlo Tazza conquista il terzo posto nello skeet ad Almaty

Nella quinta tappa di Coppa del Mondo 2022/2023 di tiro a volo Giancarlo Tazza conquista il terzo posto nella prova di skeet individuale maschile andata in scena sulle pedane dell’Asanov Shooting Club di Almaty in Kazakistan. Per il casertano è arrivato il quinto punteggio più alto nelle qualificazioni (122/125 +1+2), che gli è valso il pass per la finale riservata ai migliori sei tiratori. A questo punto del torneo l’azzurro, dopo essere arrivato senza problemi alla penultima serie da dieci piattelli, è stato costretto a cedere il passo terminando al terzo posto con il punteggio di 47/50. Per quanto riguarda la finale, il greco Efthimios Mitas (56/60), ha avuto la meglio allo shoot-off (2-1) sul cipriota Georgios Achilleos.

Nella competizione femminile da segnalare la buona prestazione di Simona Scocchetti, che ha terminato le qualificazioni al settimo posto (116/125) rimanendo esclusa per un solo piattello dalla finale. Il primo posto se l’è aggiudicato la padrona di casa Assem Orynbay (50/60), che allo shoot-off (2-1) ha prevalso nei confronti dell’indiana Ganemat Sekhon. Quest’ultima ha preceduto sul podio la connazionale Darshna Rathore (39/50).