A Madrid arriva la pioggia: Sinner-Sonego si giocherà indoor? Gli aggiornamenti

A Madrid arriva la pioggia. Nel primo sabato del torneo, giornata nella quale si concludono i secondi turni del singolare maschile e iniziano i terzi turni del singolare femminile, è Giove Pluvio a prendersi la scena. Ma alla ‘Caja Magica’ i primi tre campi per ordine di importanza sono dotati di tetto e quindi si può tranquillamente continuare a giocare indoor. Mentre negli altri campi, invece, lo stop è forzato e il programma slitterà di conseguenza.

Questo significa che il derby italiano tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, valevole come secondo turno e come esordio della testa di serie numero uno, in programma non prima delle ore 12.30 sul campo ‘Manolo Santana’ dovrebbe giocarsi indoor e con il tetto chiuso. Le condizioni cambieranno e potrebbero favorire ancor di più il tennista altoatesino che di certo adora le condizioni indoor come ha fatto vedere in tutta la sua carriera. La decisione, se aprire o meno il tetto, dipenderà chiaramente dalle condizioni meteo che però sino al pomeriggio sono incerte e portano pioggia. Quindi è possibile che Sinner-Sonego si giochi davvero con il tetto chiuso e indoor. Stesso dicasi per Matteo Arnaldi e Daniil Medvedev: i due giocatori scenderanno in campo sul campo numero 3 come terzo match dalle ore 11. Mentre Flavio Cobolli e Nicolas Jarry (quarto match sul campo 5) sono programmati in un campo senza copertura del tetto e quindi dovranno aspettare che la pioggia finisca.