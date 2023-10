Lutto nel mondo del basket: è morto Samuel Dilas della Virtus Lumezzane per una trombosi

Lutto nel mondo del basket italiano. Il cestista della Virtus Lumezzane Samuel Dilas è morto, dopo essere finito in coma, a causa di una trombosi. Venerdì sera le condizioni di salute del 24enne sono peggiorate all’improvviso ed è stato operato d’urgenza per una trombosi e successivamente è entrato in coma. La partita tra Virtus e Padova è stata posticipata dopo la notizia.

Nel pomeriggio di oggi, la comunicazione da parte del club della Serie B di pallacanestro che nessuno avrebbe voluto leggere: “La Virtus Lumezzane profondamente addolorata e sconvolta si trova costretta a comunicare la scomparsa di Samuel Dilas. Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità degli addetti ai lavori”.