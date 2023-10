LIVE – Taranto-Crotone 2-1, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Taranto-Crotone, match valido per la ottava giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Inizio interlocutorio per entrambe, visto che i padroni di casa, con anche una partita in meno per i problemi ora risolti allo Iacovone, hanno cominciato con due vittorie, due pareggi e due sconfitte, poco sopra i calabresi a quota dieci punti: chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 16.15 di domenica 15 ottobre.

Taranto-Crotone 2-1 (32′ Kanoute, 44′ Cianci, 80′ Tumminiello)

90′ – Ci prova Giannotti da fuori. Alto.

89′ – Il Crotone prova con il cuore a recuperare una partita che sembrava persa.

80′ – GOOOL DEL CROTONE!!! Da corner Tumminiello svetta e batte Vannucchi!

54′ – Tribuzzi ancora cerca di scuotere il Crotone. Defilato calcia, Vannucchi con un miracolo mette in angolo

46′ – Al via il secondo tempo.

45′ – Finisce il primo tempo.

44′ – Da calcio piazzato svetta CIANCI che mette a segno il 2-0 Taranto!!

32′ – GOLLLLL DEL TARANTO!!!! In bambola la difesa del Crotone che lascia volare via Kanoute verso la porta. L’esterno batte Dini in uscita disperata!

15′ – Primo cambio forzato per il Crotone. Esce D’Errico, entra Rojas.

12′ – Super giocata di Tribuzzi che da fermo e da fuori stava per mettere la palla sotto al sette. La traversa impedisce tutto.

6′ – Romano da fermo calcia in porta. Dini in calcio d’angolo.

1′ – Si inizia.

16.13 Pochi minuti e ci siamo. Si inizia. Sportface.it sarò con voi.