Lutto nel mondo del calcio: si è spento Trevor Francis, giocò anche in Italia con Atalanta e Sampdoria

Si è spenta la leggenda del calcio inglese anni ’80 Trevor Francis. L’attaccante è venuto a mancare oggi lunedì 24 luglio 2023, per via di un infarto. Vincitore di 2 Coppe dei Campioni con il Nottingham Forest, ha giocato anche in Italia con le maglie di Sampdoria ed Atalanta, oltre che, in Inghilterra, quella del Manchester City. Così il club inglese ha salutato il suo campione.

Nottingham Forest is deeply saddened to learn the passing of two-time European Cup winner, Trevor Francis. A true Forest legend who will never be forgotten. pic.twitter.com/BPsLxGG73K — Nottingham Forest (@NFFC) July 24, 2023