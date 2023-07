Ripescaggi Serie B, Gravina: “Dall’anno prossimo anticiperemo i termini d’iscrizione ai campionati”

“Non voglio toccare la legittimità di chi vuole ricorrere alle norme, ma non è accettabile che una società che retrocede metta in scacco tutto il sistema. Faremo qualcosa a breve. Dall’anno prossimo anticiperemo i termini d’iscrizione ai campionati, con deadline al 30 aprile per la presentazione della documentazione e non a maggio o giugno. Pretenderemo rispetto ferreo delle regole”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, commentando dopo il Consiglio Federale il caos legato intorno ai ricorsi per riammissioni e ripescaggi. “Ogni anno riviviamo puntualmente gli stessi fotogrammi. Dobbiamo dire basta. La cultura della sconfitta negli ultimi tempi la vogliono coltivare in pochi. Non posso dire con certezza che la Serie B slitterà, per certo posso dire che non cambieranno i format, non a caso stiamo aspettando i ricorsi. Entro il 29 di agosto conosceremo l’esito definitivo. E’ chiaro che c’è anche la possibilità, dopo il Tar, di chiedere l’anticipazione della data del Consiglio di stato. Per questo oggi non posso dire con certezza che la B inizierà in ritardo”, conclude.