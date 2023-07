Ranking Atp aggiornato a lunedì 24 luglio: Alcaraz al comando, Sinner numero 8 al mondo

Il ranking Atp aggiornato a lunedì 24 luglio propone ancora Carlos Alcaraz saldamente al comando e la top-10 invariata rispetto a una settimana fa, con Novak Djokovic e Daniil Medvedev sul podio e Jannik Sinner numero otto al mondo e numero uno d’Italia. Per il Bel Paese seguono Lorenzo Musetti in top-20 e Matteo Berrettini in top-4o, entrambi perdono qualche posizione, una in meno per Lorenzo Sonego e nel complesso nessun italiano ha guadagnato posizioni in settimana.

Ranking Atp aggiornato a lunedì 24 luglio

Carlos Alcaraz (Esp) 9375 (–) Novak Djokovic (Srb) 8795 (–) Daniil Medvedev (Rus) 6520 (–) Casper Ruud (Nor) 4905 (–) Stefanos Tsitsipas (Gre) 4850 (–) Holger Rune (Den) 4825 (–) Andrey Rublev (Rus) 4730 (–) Jannik Sinner (Ita) 3975 (–) Taylor Fritz (Usa) 3310 (–) Frances Tiafoe (Usa) 3130 (–)

18. Lorenzo Musetti 1880 (-2)

37. Matteo Berrettini 1112 (-5)

43. Lorenzo Sonego 1025 (-1)

76. Matteo Arnaldi 771 (-1)

95. Marco Cecchinato 619 (–)

119. Giulio Zeppieri 544 (-2)

133. Andrea Vavassori 482 (–)

136. Fabio Fognini 462 (-8)

145. Raul Brancaccio 419 (-1)