Chelsea, si pensa già alla prossima stagione: Nagelsmann è il profilo preferito dalla proprietà

Una stagione nera e senza lampi quella del Chelsea prima di Potter ed ora di Lampard. Il futuro però dei Blues dovrà essere per forza di cose diverso, soprattutto visti gli esosi sforzi economici messi in atto dalla proprietà sul mercato estivo ed invernale. Per questo Boehly avrebbe fretta di chiudere un allenatore di prima fascia per la prossima stagione fin da ora: il favorito numero uno è Julian Nagelsmann, fresco di esonero dal Bayern Monaco.

Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il Chelsea avrebbe pensato sin dall’esonero di Potter a Nagelsmann. Il tecnico tedesco però avrebbe rifiutato di accettare la panchina sin dallo scorso marzo per motivi che riguardavano soprattutto il campo e la poca volontà del tedesco di arrivare in club in corsa. I Blues torneranno alla carica a giugno, quando con Nagelsmann vorranno programmare il futuro e le prossime stagioni che, per forza di cose, dovranno essere diverse da quelle attuali. Rimane sullo sfondo anche la candidatura di Luis Enrique.