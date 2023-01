Liverpool, Klopp: “Nessun incontro con Bellingham, ma saremmo stupidi a non averlo nel nostro radar”

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha risposto alla Bild in merito a delle voci di mercato che vorrebbero Jude Bellingham passare dal Borussia Dortmund ai Reds. Ecco le sue parole: “E’ un calciatore sotto contratto col Borussia Dortmund. Queste cose non si possono fare senza il consenso del suo club, quindi lo smentisco. Jude è un grande giocatore che conosciamo, ovviamente. Saremmo stupidi a non averlo nel nostro radar. Ma al momento non c’è altro da dire”.