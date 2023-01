United Cup 2023: la Grecia supera la Croazia al doppio decisivo, in semifinale con l’Italia

E’ la Grecia la sfidante dell’Italia nella semifinale dell’United Cup 2023 di tennis. La formazione ellenica ha superato la Croazia al doppio misto decisivo nello spareggio di Perth, dopo la perfetta parità registrata tra ieri e oggi nelle sfide in singolare: tra i maschi Stefanos Tsitsipas aveva battuto Borna Coric per 6-0 6-7(4) 7-5, mentre Borna Gojo ha superato Stefanos Sakellarridis per 6-4 6-2, tra le donne Donna Vekic aveva battuto Despina Papamichail per 6-2 6-0, ma Maria Sakkari era riuscita ad avere la meglio di Petra Martic con il punteggio speculare di 6-3 6-3.

Nel decisivo doppio misto, tanto equilibrio ma prevale la coppia formata da Sakkari e Tsitsipas, che l’ha spuntata su Martic e Gojo con il punteggio di 7-6(6) 6-4. Avendo vinto il proprio incontro, i greci sono gli avversari del team azzurro, che pur avendo perso 3-2 con la Polonia, è risultato essere il migliore tra gli sconfitti.

L’altra semifinale è appunto quella tra i polacchi, che hanno avuto la meglio dell’Italia di Santopadre, e gli Stati Uniti, che per approdare in semifinale hanno battuto la Gran Bretagna, non senza faticare. A Sydney, Madison Keys ha regolato in rimonta per 2-6 6-3 6-4 Katie Swan, Jessica Pegula ha potuto passeggiare per 6-2 6-0 su Harriet Dart. Di Cameron Norrie l’unica vittoria britannica, il suo 6-4 5-7 6-4 su Taylor Fritz però si scontra con Frances Tiafoe, che battendo 3-6 7-5 6-3 Daniel Evans ha regalato la vittoria agli statunitensi, che poi hanno arrotondato il punteggio sul 4-1 finale grazie al doppio misto dove Pegula e Fritz hanno piegato Dart ed Evans con un 6-4 6-4.