Liverpool, Klopp: “Mercato? I problemi si risolvono in campo”

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha parlato alla vigilia del match di FA Cup contro il Wolverhampton. Ecco le sue parole: “Non ci nascondiamo, dobbiamo ammettere che troppo spesso in questa stagione non abbiamo giocato secondo il nostro potenziale. E tornare a giocare secondo le nostre potenzialità è quello che vogliamo fare”.

E ancora: “Mercato? E’ chiaro che guardiamo anche fuori, non è che siamo testardi e pensiamo di andare avanti con questi ragazzi fino al 2050. Ma si tratta di capire quello che puoi e vuoi fare. Se le soluzioni per noi fossero là fuori, disponibili e fattibili, ovviamente andremmo a prendere i giocatori che possono esserci utili ma abbiamo già una rosa di calciatori. So che stiamo rendendo sotto le nostre possibilità e non posso stare qui a dare la colpa a tutti gli altri. È mia responsabilità far sì che la squadra renda ed è questa la mia prima preoccupazione. Abbiamo delle opzioni limitate perchè ci sono giocatori sotto contratto che oggi non sono disponibili, ci fossero tutti sarebbe una situazione diversa. Dobbiamo rinforzarci, vero, ma è il momento giusto? Quando le cose non vanno bene si guarda ai giocatori in modo diverso, veniamo visti in modo diverso ma sono problemi di campo e si risolvono in campo”.