Formazioni ufficiali Genoa-Venezia, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Genoa e Venezia, sfida valida per la ventesima giornata di Serie B 2022/2023. I liguri da quando Gilardino siede in panchina sono imbattuti e hanno ottenuto tre vittorie ed un pareggio. Proveranno ad allungare questa striscia in questa sfida contro i lagunari, che invece anche dopo il cambio al timore continuano a far fatica e restano nei bassifondi del campionato. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:45 di lunedì 16 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

