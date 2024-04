Liverpool, Klopp: “Deve cambiare la situazione. Non conta quanti pugni ricevi, conta sempre come riesci a gestirli”

“Non c’è stagione che ricordi in cui non ci siano stati momenti in cui hai pensato: ‘Avremmo dovuto vincere, avremmo dovuto farlo’, o cose del genere. Fa parte costantemente della nostra vita. Sono momenti che vanno affrontati. Non conta mai quanti pugni ricevi, conta sempre come riesci a gestirli. Quindi ora non è questo il grosso problema. Il problema sono le partite da affrontare”. Così Jurgen Klopp, intervenuto in conferenza stampa, parla della gestione dell’eliminazione per mano dell’Atalanta in Europa League in vista dell’ultimo mese di stagione. “Abbiamo reso le cose un po’ troppo facili per tre squadre di fila e dovremmo cambiare la situazione”, ha aggiunto.

Sulla Premier: “Ovviamente non è nelle nostre mani. Penso però che se vincessimo tutte le nostre partite, sì, ci sarebbero buone possibilità di diventare campioni. Forse dobbiamo vincerne solo cinque o qualcosa del genere, ma chi lo sa. Chi avrebbe mai pensato che l’Arsenal avrebbe perso contro l’Aston Villa? Ora ci sediamo tutti qui e pensiamo: “OK, il City [Manchester] vincerà tutte le partite”. Sì, succede abbastanza spesso, ma hanno un sacco di partite da giocare, anche avversari difficili, cose del genere. Non pensiamo a loro”.