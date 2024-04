Arsenal, Arteta: “Champions League? Non la migliore esperienza, ma serve guardare avanti”

L’Arsenal ha detto addio al sogno Champions League dopo essere stata eliminata dal Bayern Monaco. Il club inglese cerca riscatto in campionato, giocando oggi contro il Wolverhampton. Il tecnico Mikel Arteta parla durante la tradizionale conferenza stampa della vigilia: “Non la migliore delle esperienze. Una sconfitta in campionato e una sconfitta in Champions League non sono il massimo, ma concentrato in maniera completa sulle sei partite di campionato che abbiamo da disputare da qui alla fine della stagione. Siamo una partita alle spalle del City e ci proveremo seriamente. Se vinciamo, siamo primi in classifica. E’ una cornice chiara, non abbiamo bisogno di nessun’altra motivazione per giocare questa partita a mente lucida. Lo scopo è molto chiaro. Il contesto è chiaro. Se vinciamo siamo primi in classifica. Questo è il contesto, non abbiamo bisogno di nient’altro per essere motivati o per andare a giocare questa partita con la mente chiara. E il nostro scopo molto, molto chiaro. La squadra ha fatto un viaggio intenso, meritiamo di essere al top giocando a questo livello. Questo sport mette sempre alla prova la tua resilienza ed il tuo eco. Le cose a volte vanno bene, a volte male, ma bisogna essere in grado di superare questi momenti con naturalezza, cogliendo gli aspetti positivi. Serve imparare e guardare avanti”.