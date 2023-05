Ligue 1 2022/2023: poker Rennes al Troyes, bene il Marsiglia

Ad aprire la giornata di Ligue 1 è stata la vittoria del Clermont nella sfida casalinga contro il Lione. Gli ospiti hanno sbloccato il match con Lacazette al 22′, ma una doppietta di Kyei al 25′ e al 65′ ha regalato i tre punti alla squadra di Gastien che si avvicina proprio a quella di Blanc in classifica, ora distante tre punti. Il Brest si è imposto di misura in casa nella sfida salvezza contro l’Auxerre grazie alla rete di Le Douaron al 69′, conquistando tre punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione. Per gli ospiti, invece, è ancora a rischio la permanenza in Ligue 1, con il Nantes a un solo punto di distanza. Finisce 1-1 tra Montpellier e Lorient: al 68′ Faivre porta avanti gli ospiti, ma al 93′ Maouassa firma il pareggio.