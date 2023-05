Giro d’Italia 2023, shock Evenepoel: positivo al Covid, deve abbandonare la corsa

Clamoroso quello che sta accadendo al Giro d’Italia 2023. L’attuale maglia rosa ed il favorito numero per la vittoria della classica corsa nella nostra Naziona, Evenepoel deve fermarsi e non può più continuare la sua corsa al titolo. La causa? La sua positività al Covid 19 che torna prepotentemente a cambiare le regole del gioco e gli equilibri che si erano venuti a creare nel corso della corsa. A comunicare la positività del corridore è stato il suo team, la Soudal Quick-Step Pro Cycling Team, che con una nota ha comunicato.

World Champion and #Giro maglia rosa @EvenepoelRemco is out of the race after testing positive to Covid-19. pic.twitter.com/FK0B1cnvTT

