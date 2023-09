Atalanta, De Ketelaere: “Al Milan stagione deludente, qui per dimostrare quanto valgo”

L’attuale trequartista dell’Atalanta De Ketelaere ha parlato a gianlucadimarzio.com della sua deludente stagione e della scelta di andare in prestito ai nerazzurri. “Al Milan è stata una brutta stagione, sono qui per tornare ai miei livelli. Devo ritrovare feeling con il campo per dimostrare a tutti chi sono. Non guardo al futuro, preferisco pensare partita dopo partita. Al Milan avevo un ottimo rapporto con Maldini, è una brava persona”.