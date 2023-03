Liga: ottava denuncia per insulti razzisti contro Vinicius

La Liga ha presentato un’ottava denuncia per insulti razzisti diretti contro l’attaccante del Real Madrid Vinicius Junior a seguito degli incidenti nello scontro di domenica con il Barcellona. Ecco la nota della federazione spagnola: “Alla luce degli eventi accaduti durante la partita FC Barcelona-Real Madrid, in cui è stato nuovamente osservato un comportamento razzista intollerabile nei confronti di Vinicius Jr, LaLiga ha denunciato gli insulti razzisti al Tribunale di Barcellona. Questa è l’ottava denuncia presentata da LaLiga alle autorità corrispondenti per abusi razzisti contro Vinicius Jr”.