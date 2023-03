Napoli, festa scudetto senza limiti: De Laurentiis spinge per mille ospiti su una nave da crociera

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, di concerto col sindaco Gaetano Manfredi, è al lavoro per un’indimenticabile festa scudetto per celebrare il terzo tricolore che gli azzurri, con un vantaggio monstre in campionato, vinceranno nelle prossime settimane. Secondo quanto riferisce La Repubblica, l’idea sarebbe quella di prevedere mille ospiti a bordo di una nave da crociera, dunque in grande stile.