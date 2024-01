Liga 2023/24: L’Atletico Madrid ha la meglio su Granada, Morata decisivo

L’Atletico Madrid trova la vittoria contro Granada in trasferta per 1-0. La squadra ospite si porta in vantaggio con Morata al 54′, con lo spagnolo che segna la rete che poi si scoprirà essere decisiva. L’Atletico vince così il match valido per la ventunesima giornata di campionato, rimanendo agganciato al Barcellona a parità di punteggio. Nel prossimo round, i vincitori sfideranno Valencia, mentre Granada cercherà di redimersi scendendo in campo in casa del Getafe.