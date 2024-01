Lautaro raggiunge Vieri e regala un’altra Supercoppa all’Inter, Napoli furioso con l’arbitro

Lautaro Martinez raggiunge Christian Vieri per numero di gol segnati con la maglia dell’Inter e regala un’altra Supercoppa a questa squadra, l’ottava in assoluto. Ed è anche la terza di fila e porta la firma del fuoriclasse nerazzurro, che al 90′ abbatte il muro del Napoli e fa 0-1 dopo mezzora in superiorità numerica per l’espulsione, molto contestata, di Giovanni Simeone. Come da pronostico, sono i nerazzurri ad alzare al cielo il trofeo, anche se devono sudarsela, devono accerchiare il muro innalzato da Mazzarri e riescono soltanto all’ultimo respiro a evitare i rigori. Nel 2022 la Juventus battuta da Sanchez, nel 2023 il Milan asfaltato sempre qui in Arabia, quest’anno il Napoli: un cursus honorem niente male per l’Inter, alla quale adesso manca davvero solo lo scudetto nel triennio di Inzaghi, in cui sono arrivate due Coppa Italia (e quest’anno viene mancato l’appuntamento) e per l’appunto le tre Supercoppe. Un bilancio positivo per l’Inter, che però adesso ambisce a qualcosa di importante: oltre al tricolore, anche in Champions è vietato smettere di sognare.

Al Napoli che schiuma rabbia per le decisioni arbitrali non resta che appellarsi proprio all’Europa, perché Coppa Italia e Supercoppa sono andate perdute per strada e in campionato c’è da sudarsela anche solo per i primi quattro posti. Tutte le fiches sul Barcellona, insomma. Ma servirà meno nervosismo, con Mazzarri, visibilmente furioso nei confronti dell’arbitro Rapuano per il rosso a Simeone (primo giallo inesistente, ma nel secondo davvero ingenuo) e rientrato negli spogliatoi dopo il gol di Lautaro, senza nemmeno partecipare alla cerimonia di premiazione, che dopo aver dimostrato di saper mettere su una squadra di buon livello tattico e di cuore, ma con poca pesantezza lì davanti, adesso deve certificare di essere in grado di tenere la barra dritta e non fare affondare questo Napoli che può ancora sparare qualche cartuccia importante da qui alla fine.