Liga 2023/2024, il derby di Madrid nel segno di Morata: doppietta e 3-1 per l’Atletico sul Real

Dopo cinque successi in altrettante partite c’è il primo stop stagionale per il Real Madrid e arriva in una partita piuttosto sentita. Nel derby contro l’Atletico valido per la sesta giornata di Liga 2023/2024, la squadra di Diego Simeone si impone per 3-1 al ‘Metropolitano’. Protagonista assoluto di serata è Alvaro Morata, proprio lui cresciuto nelle giovanili del Real e con un passato comunque importante anche in prima squadra. L’attaccante classe ’93 sblocca il risultato dopo neanche quattro minuti in quello che è un inizio davvero complesso per i Blancos. Al 18′, infatti, arriva il raddoppio firmato Griezmann su assist di Saul.

Al 35′ la riapre Toni Kross con una bella rete, ma ad inizio secondo tempo è ancora Morata a trovare la sua doppietta personale e il gol del 3-1 che di fatto chiude la partita nonostante la formazione di Ancelotti abbia dominato nel possesso palla e sia arrivata di più nell’area avversaria. In testa alla Liga ci sono, quindi, Barcellona e la sorpresa Girona a quota 16. Il Real resta fermo a 15, mentre l’Atletico risale a 10 in quinta posizione.