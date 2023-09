Highlights e gol Atletico Madrid-Real Madrid 3-1, Liga 2023/2024 (VIDEO)

Il video con gli highlights e i gol di Atletico Madrid-Real Madrid, sfida valevole per la sesta giornata di Liga 2023/2024. Grande successo della squadra di Simeone, che si mette alle spalle l’incredibile finale di Roma contro la Lazio e si aggiudica il derby contro il Real. Morata e Griezmann firmano il doppio vantaggio per i padroni di casa dopo neanche venti minuti di partita. Ci pensa Kroos a riaprirla, ma ad inizio secondo tempo è ancora l’ex Juventus a siglare la sua doppietta personale per il 3-1 finale.