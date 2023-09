Pagelle Torino-Roma 1-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Torino-Roma, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Partenza con un’occasione per parte: Lukaku ci prova dalla distanza, ma il suo sinistro esce di poco. Ma anche il Torino va vicino al gol del vantaggio e spaventa Rui Patricio. Con il passare dei minuti la partita diventa sempre più tattica e piena di duelli e scontri, ma le occasioni da entrambe le parti non mancano. La partita si sblocca nella ripresa con Lukaku che, spalle alla porta, si gira e fa 0-1 con un ottimo sinistro che spiazza Milinkovic Savic. Il Torino non si arrende, Juric mette in campo anche Sanabria ma il gol del pareggio arriva grazie a Duvan Zapata: sugli sviluppi di calcio piazzato l’ex attaccante dell’Atalanta in tuffo fa 1-1.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

LE PAGELLE E I VOTI DI TORINO-ROMA 1-1

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Schuurs 7, Buongiorno 6.5, Rodriguez 6; Bellanova 6 (40′ st Pellegri sv), Tameze 6 (36′ st Karamoh sv), Ilic 6, Lazaro 6; Seck 6.5 (31′ st Sanabria 6), Radonjic 5.5 (10′ st Vlasic 6); Zapata 7. In panchina: Gemello, Brezzo, Sazonov, Antolini, Soppy, N’Guessan, Ricci, Gineitis, Linetty. Allenatore: Juric 6.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 6, Llorente 6, Ndicka 5.5; Kristensen 7, Paredes 6, Cristante 6, Spinazzola 6.5 (42′ st Belotti sv); Dybala 6, El Shaarawy 6 (25′ st Zalewski sv); Lukaku 7. In panchina: Boer, Svilar, Karsdorp, Celik, Pellegrini, Aouar, Bove, Pagano, Azmoun. Allenatore: Mourinho 6.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata 6.

RETI: 23′ st Lukaku, 40′ st Zapata.

NOTE: serata serena, terreno non in perfette condizioni.

Ammoniti: Paredes, Kristensen.

Angoli. 6-1.

Recupero: 1′ pt, 5′ st.