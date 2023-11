Liga 2023/2024: l’Athletic Bilbao vince in extremis sul Celta Vigo

Partita ricca di sorprese quella tra l’Athletic Bilbao e il Celta Vigo, terminata 4-3. Dopo novanta minuti di botta e risposta tra le due formazioni, i padroni di casa hanno la meglio grazie ad un rigore assegnato negli ultimi secondi di gioco. Il Celta Vigo tiene testa alla quinta classificata nella Liga, ma si deve arrendere in extremis.

Il Celta Vigo passa in vantaggio al minuto 25′, grazie alla rete firmata da Aspas. Poco dopo però i padroni di casa riescono a trovare il gol del pareggio per mano di Sancet, che manda la palla in rete al minuto 37′. Il ritmo della partita è serrato e gli ospiti cercano subito di tornare in vantaggio, riuscendoci dopo pochi minuti. Al 41′ infatti Bamba segna e il Celta Vigo si porta sull’1-2. La gioia della squadra ha però breve vita, con Guruzeta che va in rete al quinto minuto di recupero disponibile nel primo tempo. Le due formazioni vanno dunque a riposo sul 2-2. Tornate in campo, le squadre regalano grande spettacolo. Guruzeta mette a segno una doppietta, trovando la rete del 3-2 al minuto 52′. Niente però è ancora deciso e al 66′ Strand Larsen sfonda la difesa dell’Athletic Bilbao, pareggiando nuovamente il punteggio. La partita sembra destinata a terminare sul 3-3, ma nello sport le certezze non esistono ed ecco che al 98′ viene fischiato un rigore in favore della squadra di casa. Berenguer si posiziona dal dischetto e da lì non sbaglia. Finisce quindi 4-3 tra le due squadre spagnole, con la vittoria dell’Athletic Bilbao.