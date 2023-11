Arabia Saudita su Paolo Maldini: offerta dell’Al-Ittihad per l’ex direttore tecnico del Milan

Paolo Maldini potrebbe presto sbarcare in Arabia Saudita. Lo ha rivelato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha rilanciato la notizia secondo la quale l’ex direttore tecnico del Milan, mandato via in estate dal club rossonero, potrebbe prendere in considerazione la proposta pervenuta dall’Al-Ittihad. Il club saudita avrebbe offerto la posizione di responsabile dell’area tecnica e l’ex bandiera rossonera ci sta pensando seriamente.

Di recente, inoltre, il club saudita, che non se la sta passando bene ed è solo quinto, fuori dalle posizioni che valgono la qualificazione per la Champions League asiatica, ha esonerato l’allenatore Nuno Espirito Santo.