Liga 2022/2023: rimonta in casa il Siviglia con l’Espanyol, vince il Girona nonostante il gol di Muriqi

Giovedì di gara in Liga, dove si son giocate ben 4 gare, piene di gol. Partiamo dalle due del tardo pomeriggio, col Girona che affonda il Mallorca in casa: 2-1. Apre le marcature Bernardo, al minuto 45’+2′. Al minuto 80′ Muriqi pareggia su calcio di rigore, ma Castellanos riporta i padroni di casa in vantaggio per il risultato finale. Girona adesso settimo, Mallora fermo in dodicesima. Vittoria casalinga anche per il Siviglia, che batte 3-2 l’Espanyol. La sblocca Gil al 22′, ma Rekik sbaglia porta alla mezz’ora paregiandola. Ospiti in avanti con Puado in chiusura di primo tempo. Nel secondo tempo la ribalta Ocampos su rigore e Gueye al minuto 88′. Siviglia che sale all’undicesimo posto. Espanyol penultimo.

Per le gare della sera, cade in casa l’Athletic Bilbao contro il Real Betis. Al San Mamés decide la rete di Willian José, arrivata al sesto minuto. Nel finale, rosso diretto per Vivian: 1-0. Bilbao giù all’ottavo posto, Betis sempre al sesto. Vince invece tra le mura amica il Rayo Vallecano. 2-1 in casa con il Real Valladolid. La sblocca de Tomas e raddoppia Camello. Inutile il gol ospite firmato da Leon. Rayo che sale fino in nona posizione. Valladolid sedicesimo, sempre a +1 sulla zona retrocessione.