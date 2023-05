Napoli, Di Lorenzo: “Emozione grandissima, trionfo sudato e meritato”

Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida di Udine, valevole per la conquista dello Scudetto. “È un’emozione grandissima. È da inizio anno che lottiamo per questo e finalmente lo scudetto è arrivato. È un trionfo meritato e non vediamo l’ora di festeggiare con i tifosi che sono stati incredibili anche oggi, sembrava di giocare al Maradona. I napoletani si meritano questa gioia. La nostra è stata una crescita partita dopo partita”. Il capitano Azzurro ha poi aggiunti: “Siamo rimasti sempre uniti e ora siamo qui. Riportare lo scudetto a Napoli dopo 33 anni è incredibile. Ho pianto insieme a Mario Rui a fine partita, con lui ho un rapporto splendido. Era dispiaciuto di non poter giocare”.