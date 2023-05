Festa scudetto, tifosi azzurri cantano con ironia: “Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta” (VIDEO)

di Giorgio Billone 60

Napoli impazzita di gioia per la vittoria dello scudetto e in ogni angolo della città, da Piazza Bellini al Lungomare, si balla sopra i camion e per le strade. Una vera e propria discoteca a cielo aperto ed ecco che per festeggiare il tricolore parte anche Freed from desire di Gala, sulle cui note un migliaio di persone stanno cantando “Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta” con ironia nei confronti di chi tifa per altre squadre e che negli scorsi mesi ha cantato questo coro. Di seguito il video.