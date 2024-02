“Legends – Ci vediamo a Napoli”, Renica e Di Fusco promuovono Calzona: la seconda puntata su Sportface TV

Buona la prima per il nuovo Napoli di Francesco Calzona. Il pareggio in Champions League contro il Barcellona ha restituito ai tifosi napoletani una squadra viva, capace di reagire di fronte alle difficoltà. Del match e di molto altro si è parlato nella seconda puntata della seconda stagione di “Legends – Ci vediamo a Napoli”, programma prodotto dalla Media Company Nexting e da Sportface in onda su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre), in replica su Napoflix (canale 86 del digitale terrestre) e on demand sulla piattaforma Sportface TV (tv.sportface.it). Una puntata speciale che ha visto per l’occasione la padrona di casa, Jolanda De Rienzo, collegata dallo Stadio Diego Armando Maradona, mentre in studio i due ex calciatori del Napoli Alessandro Renica e Raffaele Di Fusco hanno ospitato un altro loro compagno ai tempi del primo scudetto azzurro, Giuseppe Volpecina.

“A Calzona darei un 7, per il semplice motivo che il compito più difficile a cui era chiamato era leggere la partita e lo ha fatto nel modo giusto”. Queste le parole di Raffaele di Fusco. Un risultato arrivato grazie anche ad un ritrovato Victor Osimhen: suo il gol dell’1-1 che ha risposto alla rete iniziale di Robert Lewandowski. “Mi aspettavo molto da lui e così è stato. Il Napoli ha ritrovato il suo bomber” ha dichiarato Alessandro Renica. Tutto rimandato al Camp Nou, in un altro stadio che è stato di Diego Armando Maradona, ma Giuseppe Volpecina non ha dubbi: “Diego per il passaggio del turno tiferà Napoli”. Gli azzurri, oltre al gioco, dovranno ritrovare la condizione fisica, e l’ex difensore del Napoli spera che il ritorno di Fracesco Sinatti come preparatore atletico restituisca quella squadra che “lo scorso anno, anche in Europa, ha messo sotto tutti”.