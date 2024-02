Bologna-Verona, Thiago Motta: “Mi aspetto una bella gara, le mie emozioni condizionano le decisioni che prendo”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Bologna Thiago Motta ha presentato l’anticipo della 26^ giornata di Serie A 2023/2024 contro il Verona: “Affrontiamo una squadra in forma, che sta vivendo un buon momento ed ha un grande allenatore come Baroni. Si chiude bene e quando va avanti lavorano in gruppo, perciò dovremo obbligarli ad abbassarsi, ma prestando attenzione alle ripartenze. Dopo il mercato invernale sono diventati ancora più solidi, dunque dovremo dare il massimo. Mi aspetto una bella gara“.

Come di consueto, Thiago Motta ha sorvolato sulle domande relative al suo futuro “Penso solo alla gara di domani“, mentre sui singoli: “Lucumì è un giocatore tecnico che vede in uscita i passaggi per i compagni. Calafiori invece porta palla ed è molto bravo negli inserimenti. La concorrenza però non è solo tra loro due, anzi possono giocare anche insieme. Entrambi stanno bene, ma ne posso mandare in campo solo 11. Urbanski? E’ un grande lavoratore e un ragazzo che sente il gioco. Sta migliorando molto e, pur essendo ancora giovane, si è guadagnato il rispetto dei compagni“.

“In ogni decisione che prendo, inevitabilmente le mie emozioni influiscono. Oltre ad essere un professionista sono anche umano– ha proseguito il tecnico -. Ogni singola emozione di questo lavoro la vivo in modo fantastico. Quando i ragazzi fanno bene in campo, mi diverto anch’io. E’ una grande soddisfazione essere in panchina e vedere la voglia che ci mettono i giocatori, specialmente nel recupero palla“. Infine, su Preziosi: “Sono molto grato per quello che ha fatto per me. Mi ha voluto a Genoa pur essendo reduce da vari infortuni. La mia esperienza da allenatore al Genoa? Non ho rimpianti, ero convinto di ciò che facevo e sono grato della possibilità che mi è stata data“.